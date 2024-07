ÜLLATAV Printsess Catherine'i avaldab sihtkohad, mis on tema pere reisilemmikud

Uusi sihtkohti valides võiks äkki järgmiseks sihtkohaks planeerida reis sinna, kus puhkavad meelsasti ka kroonitud pead?

Just need kohad on Walesi prints Williami, tema abikaasa Catherine'i ja nende kolme lapse lemmikud.

Scilly ja Tresco saared

Prints William ja printsess Kate jumaldavad Scilly saartel, sealhulgas idüllilisel Trescol, aega veeta. Cornwalli ranniku lähedal asuv saarestik on Williami südames erilisel kohal, sest just seal toimusid paljud tema lapsepõlvepuhkused koos prints Harry, kuningas Charlesi ja printsess Dianaga.

2019. aastal peatus Walesi pere võluvas majutusasutuses Dolphin House, mis on rentimiseks saadav kõigile soovijatele.

Balmoral

Balmorari loss Foto: Shutterstock

Prints Williami vanaema kuninganna Elizabeth II jumaldatud Balmoral on Briti kuninglike seas alati populaarne. Šotimaa ajaloost läbi imbunud paigas veetis oma suvepuhkuseid pea kogu kuninglik pere. Kauni maastikuga paigas on rohkelt mägesid, jõgesid ja järvi, mistõttu on see ideaalne paik ka Catherine'i meelisspordialaks - sõudmiseks.

Kariibi mere pärl Mustique

Mustique on aastakümneid olnud kuninglik lemmik. Printsess Margaret jumaldas seda kuulsat erasaart, kirjeldades seda kui ainsat kohta, kus ta tundis, et saab tõeliselt lõõgastuda.

Tema jälgedes külastasid prints William ja printsess Kate kaunist Kariibi mere saart 2008. aastal ja on sellest ajast peale sinna korduvalt tagasi läinud.

Courchevel