8 aastat ketis virelenud koer Roosi ootas surma, kuid ühel päeval võttis tema elu uskumatu pöörde

MTÜ Aita Mind Koju on väike ja kodune varjupaik Kilingi-Nõmmel, mis juba viis aastat on pakkunud kodu vanadele ja invaliidkoertele ning ajutist peatuspaika koduotsivatele koertele. Varjupaiga põhiline eesmärk on kodutute koerte sotsialiseerimine, ravi ja neile uue kodu leidmine, lisaks on seal kodu leidnud invaliidkoerad ja väga vanad koerad, kitsed, haned, kassid ja kõikvõimalikud muud loomad ja linnud.