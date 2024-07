HEA ELU TEEJUHT Nii kaugel ja siiski nii lähedal

Kui sa juhtud armuma inimesse, kes ajab su hulluks sellega, et ei vasta su sõnumitele, kes ütleb, et on tegelikult «vaba vaim», kellele iseseisvus on elus kõige tähtsam, ja kui ta seejuures hoidub tunnetest rääkimisest, siis võib olla üsna kindel, et oled sattunud vältiva suhtestiiliga persooni otsa.