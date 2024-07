NÄDALA KODU Uus maja unikaalses järvistus

Suvel käib Leigol palju rahvast Tõnu Tamme kujundatud järvemaastikku uudistamas. Neljakümne aastaga on bioloogist-geneetikust taluperemees koos bioloogist abikaasa Tiiu-Malli ning laste (tütre Tiiu ning poegade Taaveti ja Kaarli) peredega rajanud oma kodutalu maadele kauni järvistu.

«Kui mu isa kuulis 1981. aasta kevadtalvel, et Otepää kõrgustiku servas on müügis vana talumaja, kihutas ta Jõgevalt (kus pere toona elas) kohe seda vaatama. Maalilisel lumisel künkal paistis sisse vajunud katusega rehielamu võluvana ja ta maksis samal päeval käsiraha ära, et oleks koht, kuhu tulla naisega pensionipõlve pidama. Tegelikult tulid nad koos pisipojaga Leigole elama juba samal aastal,» jutustab juba talus sündinud Tiiu Tamm perelugu.