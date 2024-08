Ohutuks nimetatud iluprotseduur lõppes šokeeriva vigastusega: Tartu naine viibib mitmendat nädalat haiguslehel

Tartlanna Kätlin soovis enda kõhupiirkonnale teha krüolipolüüsi protseduuri – see on figuuri trimmimise protseduur, mida peetakse peaaegu sama tõhusaks kui rasvaimu. Selle abil saab kehapiirkondi, kuhu rasv püsivalt kogunema kipub, väidetavalt valutult ja ohutult korrigeerida.

Klient oli viis aastat tagasi protseduuri läbi teinud ja kuna kogemus oli positiivne, otsustas ta uuesti selle kasuks. Teenusepakkujaks valis ta Tartu kesklinnas asuva Tsikiita ilustuudio, mille kodulehel on krüolipolüüsi kohta järgnev informatsioon: «See on väga efektiivne, valutu ning püsiva ja pikaajalise tulemusega protseduur, mis külmaga mõjutades võimaldab vabaneda rasvaladestustest. Miinuskraadid koos vaakumiga teevad imesid ning kaotavad Sinu üleliigsed sentimeetrid. Ühe tsooni töötlemine võtab aega keskmiselt 1 tund. Protseduur on täielikult ohutu.»

Pärast protseduuri tekkisid kliendi nahale villid. Foto: Erakogu

Salongi kodulehel on eraldi välja toodud ka terviseseisundid, mil rasvapõletust teha ei tohi, näiteks vere hüübimise probleemid, rasedus ja rinnaga toitmine, mõned nahaseisundid ja külmatundlikkus. Kätlinil neid komplikatsioone ei esine ning ta allkirjastas salongis iluteenindaja palvel paberi, milles kinnitas, et on terve ning nimetatud seisundeid tal ei esine.