OMA TUBA, OMA LUBA «Ärge muretsege, see on teie pulmakorraldaja kes ulub»

Madis räägib, et erilise sündmuse tegi veel märgilisemaks see, et abieluvõrdsus on ka meile jõudnud. Tema arvas, et selline asi on võimalik järgmisel kümnendil kui sedagi. Aga võta näpus, tehti naksti ära ja nüüd saavad paari heita soost olenemata.

Saatekülaline Ele räägib, et tema sõbrad ei taha kohe üldse asja ametlikuks teha. Samas tunnistab ta, et mida vanemaks ta saab, seda rohkem idee abielust talle meeldib. Kristinat jätab see mõte totaalselt külmaks, kuid tema kaasa on abiellumisele vihjanud küll. Ka Palmipuu kaasa on seda teinud, kuid öelnud, et enne tuleb kaasavaraks ette nähtud hõbepeekrid üle kaeda – kas on ikka abieluväärilised.