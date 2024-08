Kuid teed neid 3 asja, püsib sinu lemmik kauem terve ja õnnelik

«Ühed tähtsamad protseduurid, mis on vajalikud, et vältida probleeme ning tagada lemmiku turvalisus ning hea tervis, on steriliseerimine ja kastreerimine, kiibistamine ja registreerimine, vaktsineerimine ning parasiiditõrje. Reeglina on kõik need protseduurid loomale ohutud, aga alati tasub just enne igasuguseid operatsioone kui ka vaktsineerimisi olla kindel, et loom on terve,» kommenteeris ELSi otsese abistamise juht Margit Midro.

Miks steriliseerida või kastreerida oma lemmikloom?

Steriliseerimine ja kastreerimine aitab vältida soovimatuid järglasi. Kassid ja koerad võivad tuua ilmale üks kuni neli pesakonda aastas, kusjuures igas pesakonnas on keskmiselt viis poega. Loomaomanik peab tagama, et kõik järglased leiaksid hoolitseva ja vastutustundliku kodu, sest loomade hülgamine ja abitusse seisundisse jätmine on keelatud ja karistatav. Steriliseerimata loomade järglased võivad sattuda tänavatele, kus neid ähvardavad erinevad ohud ja lühem eluiga. Loomad ei tee järglaste saamise otsuseid emotsionaalselt või kaalutletult, vaid juhinduvad instinktidest, mistõttu on steriliseerimine ja kastreerimine oluline samm nende heaolu tagamisel.

Miks kiibistada ja registreerida oma lemmik?

Kiibistamine ja registreerimine aitavad kaduma läinud lemmiklooma kiiresti koju tagasi tuua. Kui loomal on mikrokiip ja ta on kantud registrisse, on varjupaigal ja veterinaarkliinikutel lihtne omanikku tuvastada. Mikrokiip on püsiv ja ohutu, erinevalt kaelarihmal olevatest ripatsitest või siltidest, mis võivad kaduda või kahjustuda. Mikrokiip sisaldab unikaalset numbrikombinatsiooni, mis võimaldab tuvastada looma omaniku ning aitab lahendada vaidlusi ja vältida vargust. Kiibistamine annab omavalitsustele parema ülevaate lemmikloomade arvust ning on abiks ebaseaduslike lemmiklooma kasvanduste tuvastamisel.

Miks vaktsineerida ja teha parasiiditõrje oma lemmikule?

Lemmikloomade vaktsineerimine ja parasiiditõrje on samuti eluliselt tähtsad. Eestis on koertele ja kassidele kohustuslik marutaudivaktsiin, kuid ka teised vaktsiinid aitavad hoida lemmikud terved. Erinevate vaktsiinide vajadus sõltub lemmiklooma liigist, vanusest ja tervislikust seisundist. Lisaks vaktsineerimisele on oluline regulaarselt teha parasiiditõrjet, et kaitsta lemmikloomi nii sise- kui ka välisparasiitide eest, mis võivad põhjustada tõsiseid terviseprobleeme.

Kõik need protseduurid mängivad tähtsat rolli lemmikloomade tervise ja heaolu tagamisel, aidates vältida haigusi, kaitsta neid ohtude eest ja kindlustada, et nad saaksid elada täisväärtuslikku ja õnnelikku elu.