Hommikused harjumused, mis ei lase kaalust alla võtta ja tekitavad näljatunde kogu päevaks

Hommik on parim aeg, et oma kehale ja ainevahetusele hääled sisse ajada. Paraku toimime me mõnikord risti vastupidi – teeme asju, mis hoopiski pidurdavad ainevahetust. Kui edukalt sul õnnestub üleliigseid kilosid ihult heita, sõltub otseselt sellest, kuidas sa alustad oma päeva. Ja see ei tähenda seda, et pead aovalges agaralt trenni vihtuma või männiokka maitsega smuutit jooma.