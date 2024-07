Superstaar Céline Dion ei vaja tutvustamist – võimsa hääle poolest tuntud laulja saavutusi ei jaksa kokkugi lugeda. Kuid hoolimata albumitest, hittlugudest ja väljamüüdud tuuridest pole Céline’ile isiklikud tragöödiad kaugeltki võõrad, alustades armastatu kaotamisest ja lõpetades terviseprobleemidega, mistõttu paljud arvasid, et me superstaari lavalaudadel uuesti ei näe. Kuid äsja Pariisis olümpiamängude avamisel esinenud Céline tõestas taas, et suudab raskustega toime tulla.