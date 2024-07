Mina ei ole kunagi spordilembeline inimloom olnud. Ma nüüd ei teagi, kas see on seotud sellega, et olin lapsest saati ümarama kehaehitusega ja sellepärast ei õnnestunud mul paljud sportlikud tegevused kuigi hästi või hoopis sellega, et mind juhendama ja aitama määratud inimesed leidsid, et alandav ja minapilti lõhkuv suhtumine on tee progressi altari poole. Igatahes mind leiab spordiülekandeid vaatamas või kuskil väljaku kõrval «juubeldamas» üliharva.