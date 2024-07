Üllatavad põhjused, miks kass käitub, nagu oleks tal sinust ükskõik

Kas kasside ja inimeste vahel võib tekkida tugev side?

See küsimus on huvi pakkunud ka teadlastele. Ajakirjas Journal of Veterinary Behavior Clinical Applications and Research avaldatud uuringust selgus, et kassidel võib ühe inimesega, oma permehega, tekkida tõepoolest väga tugev side. See on sedavõrd tugev, et nad võivad nii nagu koerad kogeda isegi üksindusärevust, kui nende omanikku pole kodus. See on aga teema, mis vajab teadlaste sõnul edasist täiendavat uurimist.