Pariisi olümpiamängud on pälvinud kogu maailma tähelepanu. Kõik elavad oma riigi sportlastele südamest kaasa ja tunnevad nende saavutuste üle siirast uhkust. Kuid on veel üks põhjus, miks maailma vanimat spordivõistlust vaadata: üksteisega võtavad mõõtu ka tohutult seksikad mehed ja naised. Kes nad on?