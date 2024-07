Peres on kolm väikest last, seega oli mõte Celine’i jaoks küll hirmutekitav, kuid ta on uue elustiiliga järk-järgult toime tulema õppinud. Naine jagab ka näpunäiteid, kuidas üksinda suure pere emana hakkama saada.

Ühel hetkel hakkas Celine’i abikaasa aga tundma, et töö, mida ta parajasti teeb, ei kõneta enam teda ning tahaks midagi uut proovida. Ta pakkus naisele välja idee, et läheks üheteistkümneks kuuks kaitseväkke, kus minevikus käimata jäi. «Alguses, kui ta selle mõtte välja käis, olin ausalt öeldes natuke paanikas, vihane ja pettunud - mind valdasid korraga kõik emotsioonid. Kartsin, et ei saa kõigega üksi hakkama - selle vastutusega, et kõik saaksid oma asjad tehtud ning midagi ei jääks sellepärast katki,» avaldab Celine.