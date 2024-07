Iirimaa on üsna jõukas Euroopa Liidu riik, kus keskmine netopalk on 3596 eurot, võrreldes meie 1460 euroga. Siin on hinnanguliselt ligi 30 000 lossi (sealhulgas varemed) ja üle 7000 pubi. Maailmas leidub kõige rohkem punapäid just Iirimaal. Siin on neid üle 10% rahvastikust, võrdluseks Lõuna-Euroopas on vaid umbes 1%.