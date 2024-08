NAISTEJUTUD Miks Eesti mees naist ei saa? Sest naistele ei mõju enam see, mis varem!

Dagmar ja Heidi soovitavad:

«The Big Dating Energy» Foto: apollo.ee

«Big Dating Energy»

Jeff Guenther, Kate Happ

Therapy Jeff on Tiktoki staar ja suhteekspert, aga see ei kahanda tema soovituste elulähedust ja tõsiseltvõetavust. Kuidas tänapäeva karmil ja pinnapealsel kohtingumaastikul üleüldse terveid suhteid luua? Jeff annab kaardi ja kompassi, et ellu jääda. Sest kohtingumaailm on nagu metsik džungel, kus kohtab kõike, ka ohte. Jeff tõdeb, et paljudele on kaaslase otsimine justkui lõputu galopp ühelt halvalt kohtingult teisele. Aga miks? Seda saab ka muuta! Tegelikult on igasugune suhtlus suurepärane viis saada rohkem teada sellest, kes sa ise oled. Mis sulle meeldib ja mis mitte? Mida sa vajad, mida partneris tegelikult otsid. Paraku see nii on – enda vajadusi õpime tundma kontaktide kaudu. See raamat on praktiline tööriist, mis selgitab lahti, kuidas panna tähele punaseid lippe ja õpetab ka analüüsima, kas see suhe sobib sulle. Väga kasulikud on juhised, kuidas piire seada ja suhteid küpsel viisil lõpetada. Aga kui leiad kellegi, kes sulle meeldib, mis siis saab? See raamat selgitab lahti, kuidas toimib võlu ja kontakti loomine. «Big Dating Energy» toel muutud suhete loomisel päris kindlasti edukamaks.

«Mäng» Foto: apollo.ee

«Mäng»

Neil Strauss

Kultusraamat, mis võtab kokku naistele muljet avaldamise nipid. Neil jagab vürtsika avameelsusega seda, kuidas temast endast – ujedast, tavalise välimusega ja üldse mitte atraktiivsest mehest sai naiste lemmik. Kuidas ta õppis sõnaosavaks suhtlejaks? Kõik nipid raamatus ei kuulu kindlasti suhtemaailmas ausa mängu alla, kuid need toimivad siiski.

Ent suhtemängul ja sügavatel, pühendunud suhetel on siiski vahe sees.

Jahmatav ja meeletult naljakas raamat kisub päevavalgele alasti tõe seksi, armastuse, suhete ja oma eesmärkideni jõudmise kohta. Ja trikid, mida laialt kasutatakse. Käsiraamatuna kasutades see tervete suheteni ei vii, kuid suhtlemishirmust ja kohmakusest aitab mängulisuse ja huumoriga üle küll.