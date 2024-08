Venezuelalastena oleme harjunud, et meie õigusi rikutakse ikka ja jälle. Eilsed sündmused olid midagi sellist, mida me kõik ootasime, sest see pole esimene kord, kui puutume kokku nii räige valimispettusega. Hääletamine ei loo demokraatiat – seaduslik ja läbipaistev häälte lugemine teeb seda. Kuigi me teame, et võitsime, jääb diktatuur valitsema. Siiski, hoolimata režiimi valikust pettuse ja korruptsiooni kasuks, jätkame õiget teed vaba Venezuela poole – Venezuela poole, kus saame unistada, kasvada ja elada ilma hirmuta.