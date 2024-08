Armukadedus on nagu kutsumata külaline, mis tungib sisse isegi kõige tugevamatesse suhetesse. See emotsioon, mis alguses võib tunduda loomulik ja süütu, võib kiiresti paisuda kontrollimatuks ja suhet hävitavaks. Paarinõustaja selgitab, kust see tunne saab alguse, millise piirini on armukadedus aktsepteeritav ja kuidas seda ohjata?