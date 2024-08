Armukadedus on nagu kutsumata külaline, mis tungib sisse isegi kõige tugevamatesse suhetesse. See emotsioon, mis alguses võib tunduda loomulik ja süütu, võib kiiresti paisuda kontrollimatuks ja suhet hävitavaks. Paarinõustaja selgitab, kust see tunne saab alguse, millise piirini on armukadedus aktsepteeritav ja kuidas seda ohjata.

Armukadedus oma olemuselt on keeruline. Selle tõttu lähenebki psühholoogiline nõustaja, koolitaja, paarinõustaja ja perelepitaja Kaido Taim sellele humoorikalt ja kommenteerib, et armukadedus on kadedus armu peale, mis läheb mujale. Mehel on oma valdkonnas 20+ aastat töökogemust, mis tähendab, et tal on jagada lugusid küll ja veel.