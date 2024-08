Laura Põldvere on kõigile tuntud andeka lauljannana, kes paistab alati lavadel silma särava riietusega, kuid naudib igapäevariietuses vastupidiselt esinemiskostüümidele hoopiski mugavust. «Igapäevaseid riideid ma tavaliselt kas saan kuskilt või ostan haruharva,» kommenteerib ta ja räägib, kuidas on läbi taaskasutuse ja originaalsete ideede sündinud tema värvikad kostüümid.

Laura Põldvere (35) ei paista silma ainult oma andekuse ja säravate etteastete poolest. Ambitsioonikuse ja moeteadlikkuse taga on väga soe ja heasüdamlik naisterahvas, kes lisaks karjäärialastele tegevustele on tegus ka eraelus. Selleks aga naudib Laura iga päev uhkete esinemisriiete kandmise asemel tegelikult hoopis mugavust ja praktilisust.

Küsides, kuidas hindab Laura enda igapäevast stiili, vastab ta humoorikalt: «Olen natuke nagu harakas» ja ütleb, et kindlat stiili tal ei ole. Laura riietub nii, nagu iga teine meist – tujude järgi. «Mingi päev tahad olla üleni mustas, teine päev aga tunned jälle, et soovid olla värvilistes toonides,» kommenteerib ta. Ka intervjuu ajal kannab Laura roosasid pükse ja huvitava mustriga valget pluusi, mida ei saa sugugi liigitada ükskõikse stiilitunnetuse alla, sest keskendutud on ka pisidetailidele – sõrmi kaunistavad mitmed erinevad sõrmused ning nägu värviline ja silmapaistev meik. Ehete hullus algas Laural juba kooliajast saadik. «Noorena läksin alati peale kooli Kaubamajja ja ostsin endale iga päev ühe paari kõrvarõngaid juurde,» räägib ta, «Ma olin totaalne friik nende järele!»