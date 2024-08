VIDEOD Kodustatud tuvi on truu kaaslane, keda kantakse käekotis kaasas

Tuvid on alati inimeste lähedal elanud ning internetis leidub palju informatsiooni selle kohta, et paljud neist olid varem kodustatud. Neid kasutati sõnumite edastamiseks, toiduks ja isegi religioossetel eesmärkidel.

Kohati on kahju näha, et eksisteerib igasuguseid erinevaid tooteid, mis on mõeldud tuvide peletamiseks, kuna nende väljaheited on kellegi sissesõidu ära rikkunud. Reaalsuses olid tuvid varem lahutamatu osa inimeste elust. See võib olla põhjuseks, miks tuvid ei saa eriti pesa punumisega hakkama ja elavad linnades, kus on palju inimesi ja toitu.