NIPIVARAMU Need näpunäited aitavad kortsus riided triikrauata sirgeks saada

Kas on kedagi, kellele triikimine meeletult meeldib? Enamik inimesi lükkab selle tegevuse viimasele minutile ja peab pigem aja raiskamiseks. Ei ole liialdus, et triikimine kuulub ühtede enim vihatud kodutööde hulka. Kuid pole parata, vahel on vaja sellega tegeleda.