NAISTEJUTUD Kopli sarimõrvar: «Jah, ma pussitasin ta surnuks, sest tahtsin teada, kas surnud inimesest jookseb verd...»

Aimur-Jaan soovitab lugeda:

«Suurelt mõtlemise maagia»

David J. Schwartz

Tihe tekst, mis hajutab ka kõige veenvamad ja sügavamale juurdunud kahtlused. Hoolimata suurejoonelisena mõjuvast pealkirjast on tegu väga elulähedase ja kahe jalaga maas oleva enesearengule suunatud raamatuga.

Igast selle raamatu peatükist leiate tosinate kaupa nutikaid ideid, mis võimaldavad teil omandada suurelt mõtlemise tohutu väe, et võiksite saavutada edu, õnne ja rahuldust, mida nii väga ihkate.

Iga tehnikaga kaasneb tähelepanuväärne näide elust. Need on tõestatud lähenemisviisid elu olukordadele ning universaalselt rakendatavad sammud, mis toimivad otsekui võlujõud.

«Sa oled tegija: kuidas lõpetada endas kahtlemine ja hakata elama»

Jen Sincero

Rakenduslik raamat inimestele, kes soovivad oma elu paremaks muuta, rohkem nautida, aga ei taha seda tehes end ribadeks tõmmata. Selles värskendavalt lõbusas enesearenguraamatus pakub menukite autor ja maailmarändurist edukustreener Jen Sincero lugejale 27 suutäiesuurust peatükki, mis on tulvil naljakaid inspireerivaid lugusid, elutarku nõuandeid, lihtsaid harjutusi mõne aeg-ajalt sekka poetatud vandesõnaga, mis aitavad teil: teha kindlaks õõnestavad uskumused ja käitumised, mis seisavad teie ja teie soovide vahel; luua elu, mida armastate täiega, ja luua see KOHE; teenida paremat palka. Sellist palka, mida te pole veel kunagi teeninud. Olles raamatu läbi lugenud, saate aru, miks olete see, kes olete, kuidas armastada seda, mida te muuta ei saa, kuidas muuta seda, mida te ei armasta, ja kuidas kasutada jõudu, et saada vingeks tegijaks.

«Ülim rahulolu»

Mena Suvari

Raamatu kandev mõte on see, et sisetunne ütleb sulle alati õigeid asju. Iseasi, kas seda kuulatakse. «Ülim rahulolu» on inspireeriv ja sügavalt isiklik mälestusteraamat Eesti juurtega Hollywoodi näitlejalt Mena Suvarilt.

See on kurb ja südantlõhestav lugu Hollywoodis täiskasvanuks saamisest. Alles teismeline modellist näitleja Mena Suvari kaotab end täielikult seksi, narkootikumide ja halbade, sageli isegi vägivaldsete suhete maailma, samal ajal kui kassahittides osalemine on ta maailmakuulsaks näitlejaks teinud.

«Kõigil on alati õigus»

Mait Vaik

Inspireeriv luuleraamat. Mait Vaik on luuletaja ja muusik, kelle looming on tänaseni kuulajani jõudnud enamjaolt viisistatuna, laulude vormis. Eesti ansamblitest on kasutanud Vaigu tekste ansamblid Metro Luminal, Vennaskond, Sõpruse Puiestee, Kosmikud, The Tuberkuloited jt. Mitmed autori tekstid on jõudnud lauludena erinevate muusika-edetabelite tippu. Täna tegutseb Mait Vaik ansamblis Sõpruse Puiestee, samuti tekstide kirjutajana Kosmikutes. Väga võluva rütmiga, lakoonilised ja tabavad tekstid.