Kuninganna Camilla koera sünge minevik: «Ta leiti nälginuna metsast...»

Kui kuninganna Camilla 2010. aastal Edela-Londonis asuvat Battersea koerte ja kasside varjupaika nende 150. aastapäeva puhul külastas, et osanud keegi aimata, kui oluliseks see käik ühe sealse asuka jaoks kujuneb. Üks varjupaiga elanik puges tulevasele kuningannale aga niivõrd südamesse, et ta otsustas talle kodu pakkuda.