Mari-Leen Kaselaan: minus on natuke liiga vähe edevust artisti jaoks

Kuna mul on turvameestega pidevalt jamasid, siis ükskord Pühajärvel kui autoga alale sisenesime, siis selleks, et samasugust olukorda vältida, kutsusin kõrvalistmele Synne Valtri, kes samal üritusel esines. Kohe oli kõik klaar, Synne mõjus neile isegi paremini kui dokument.

Ükskord näiteks unustasin «Rahutut Tuhkatriinut» lauldes ära, mis kohas ma selles laulus olen. No ei saa enam keset laulu aru, mida tegema pean või mitmes minut parasjagu on – et millises salmis oleme. Võtsin kõrvamonika välja ja bändikaaslane sisistas: «Teine salm!» Ma lihtsalt rokkisin nii entusiastlikult, et kaotasin järje ära. See on minu lavalolekutest kõige blondim hetk.

Kas sul on olnud mõni lemmikesinemine?

Neid on nii palju olnud. Klubiesinemistest olid alati väga lahedad need, mis olid Club Angelis. Seal mul oli alati täismaja ja hästi toetav keskkond. Kuid igal esinemisel on omad plussid, miinused ja asjad, mis jäävad meelde. Kui sa aga esined sadu kordi, siis see muutub ühtseks massiks. Aga hiljuti soendasin oma sõbra Juku-Kalle juubelil JMKE-d ja Juku-Kalle esines mu taustatantsijana! Ütles, et on tantsutüdruk. Oli väga meeleolukas! Muud parimad asjad juhtuvad aga alati kas esinema minnes, sealt tulles või «lava taga», kus toimub teiste muusikutega vennastumine.

Mari-Leen esinemas Indrek Galetini heategevusliku isikunäituse «Amour — Vahet pole» avamisel Stereos 2008. aastal. Foto: Indrek Galetin

Milline laul ja kumb album on sulle erilisem?