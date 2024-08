HARULDASED KAADRID Viljandimaal rajakaamera ette jäänud ilveskutsikad tegid midagi väga armsat

Agne Rääbis tegeleb loodusfotograafiaga ja huvi loomade käitumise vastu on suur. «Rajakaamerad võimaldavad loomi häirimata nende tegutsemist jälgida ja samas ei pea ise kogu aeg sääskede ja parmudega võitlema, vaid istud mugavalt arvuti taha. Paned pausile, kus soovid analüüsida, suurendad pilti ja vaatad nii palju kui lusti on,» räägib ta.

Videoklipi, kus on näha ilvesekutsikaid armsalt mängimas, salvestas üks tema rajakaameratest, mis sai paigutatud Viljandimaa metsatee serva ning koht oli valitud väga hoolikalt. «Olin varasemalt näinud seal mitme metslooma jälgi. Ilves on mu metsakaamerasse jäänud mitmel korral, kuid mitte koos kutsikatega. Ligikaudu kolm aastat olen erinevates metsades metsakaameratega loomi jäädvustanud. Ilveseema koos poegadega on kindlasti kõige erilisem neist kõigist,» räägib rajakaamera omanik.