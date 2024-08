«Siis ma hakkasin tõesti nutma,» jutustab 16-aatane Anna*. «Ma olin meeleheitel, pöördun ühe ja teise inimese poole ja nad kõik ütlevad: «Minu töö ei ole sind aidata! Mind ei huvita!» See olukord oli õudne.» Mitte ükski ema ega isa ei sooviks, et tema laps peaks läbi elama midagi sarnast, mis Annale äsja osaks sai.

30. juuli Londonis, Gatwicki lennujaamas. Kell on 15:02 ning perekonnatuttav on Anna äsja autoga turvaliselt kohale toonud. Kõik on rahulik, lennu väljumiseni kell 17:50 on rikkalikult aega. Lapse ema tegi check-ini ära eelmisel päeval kell 16:52. Miski ei tohiks viltu minna, aga...