SÜDAMLIK Tööülesandeid täitnud politseinik päästis hamstri, keda ähvardas koduta jäämine

Viktoria ja tema uue lemmiklooma, hamster Vilkuri kohtumine oli väga südamlik ja leidis aset otse tööpostil. «Piirkonnapolitseinikuna kutsuti mind konfliktide vältimiseks vara jagamisele, kus pidin osapooli rahustama ja tegema kõik selleks, et ei tekiks kaklusi ega muid ohtlikke olukordi. Vilkur oli selleks hetkeks juba elanud kahe erineva inimese juures ning vara jagamisel ei suutnud inimesed kokku leppida, kelle kätte jääb Vilkur,» räägib Tallinna piirkonnagrupi piirkonnapolitseinik Viktoria Müürissepp , et Vilurit ähvardas tema enda silme all koduta jäämine.

Kuna Viktoria on ise pikaaegse kogemusega näriliste omanik, otsustas ta, et olukord saab lahendatud sellega, et võtab hamstri hoopis endale. «Kõik olid sellega nõus ja rõõmsad, et hamster saab headesse kätesse. Ja nii minust saigi Vilkuri uus omanik. Otsustasin, et hamster hakkab elama minu kabinetis, nädalavahetuseti võtan ta enda koju,» sõnab naine.