VIDEO Eeva Talsi oma kollektsioonist: «Olen nii elevil, tahaksin neid iga päev kanda!»

Eeva räägib, et pealkirjani «Lend» jõudsid nad eeskätt loomislennust. Sõna «loomine» on Eeva sõnul algusest peale kogu kollektsiooni ümber keerelnud. Laulja üks suur kirg on eesti pärimusmuusika – vanade lugude mängimine ja põlvest põlve edasi antud laulude elushoidmine. «Kui hakkasin sealt edasi veel ürgsemate laulude peale mõtlema, tuli mul pähe regilaul, mis on Eesti rahva südametunnistus või vähemalt killuke sellest,» naerab Eeva.