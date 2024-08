KÜLMIKUD KUI KUNSTITEOSED Sisekujunduse trendid on kolinud külmkappi

Külmkapi uks on alati olnud eneseväljenduse lõuend või vähemalt koht, kus näidata oma prioriteete: suveniirmagnetid reisidelt, ostunimekirjad ja pere kalender ühiste ürituste ja lähimate sõprade sünnipäevadega. Kuid uusim külmikukujunduse trend puudutab kõike, mis on seespool ust ja see ei ole alati söödav.

Üle maailma levib sisustustrend, mis esmapilgul jääb vaatajate pilkude eest varjatuks, kuid on hinge paitav nagu seksikas aluspesu – teadmine, et kuskil kodus on silme alt peidus midagi nii kaunist, on palju väärt.