OMA TUBA, OMA LUBA Seiklused üles tuhnitud Tallinna tänavatel ja pikantsed detailid, mida pole seni avaldatud

Nagu lubatud oleme kokku keevitanud lisaepisoodi erinevatest jupikestest, mis esimesel ringi üle jäid. Üleliigne heliriba ei tähenda aga, et see oleks igav – ohh ei, vastupidi!

Näiteks saate teada, kes kust ennast augustanud on ning kes mida ja kus augustada kavatseb. Lindsaylohanlikult jääkuubiku ja tulitava nõelaga ehk mitte, sest see on luksus – kui teha, siis karmilt.