Ida-Virumaal elav Janek Šibalov on jahindusega tegelenud kolm aastat. Kaheaastane Lääne-Siberi laika Ruby on tema esimene jahikoer ning oma noorusele vaatamata juba väga osav jäljekütt. «Valisin Ruby just sellepärast, et ta tundus aktiivsem ja paistis teiste kutsikate seast välja. Arvasin, et temast saaks mulle tubli jahikaaslane ja tore pere lemmik,» rääkis peremees digiajakirjale Lemmik. Nüüd võib ta oma valiku üle suurt uhkust tunda, sest hiljuti sai koer hakkama uskumatu teoga, astudes karu rünnaku ohvriks langenud peremehe kaitseks välja.