Lühikeseks jäänud Tinderi deit viis eestlanna kohalike politseinikutega sauna

Lillehammer on tegelikult esimene koht, kus jagan hostelituba austria ja saksa pensionäridega. Tuleb välja, et jaamahoone teisel korrusel asetsev hubane ja hea hinnaga hostel on populaarne peatuspaik mööduvate palverändurite seas. Just, lugesite õigesti. Ka mulle oli täiesti uueks infoks, et Norrasse saab tulla palverännakule. Enamik, kellega ühisköögis jutule saan, läbivad parasjagu Oslost Trondheimi kulgevat 643 km pikkust Gudbrandsdalsledeni. Nii ka minu uus saksa sõbranna, kes aga järgmisel hommikul pärast paarinädalast kõmpimist otsustab edasi liikuda siiski rongiga - jalad on muutunud puupakkudeks ja liigne üksiolek on hakanud vaimule.