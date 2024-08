Simo Männiste ajakirjanik Copy

«Paul on üheksa-aastane. Ta on täitsa oma klemm ja saab kõigest aru. Aga kuna ta on naine, siis ma pean ka loomulikult talle komplimente tegema,» räägib Metsatöllu solist Markus Teeäär oma tulise karakteriga kiisust. Kassipreiliks olemine ei takista tal Paul olla, peategelane ise on rahul nii oma nime kui elukorraldusega.

«Pean talle lakkamatult rääkima, et ta on ilus ja kõige targem. Aitäh, et sa mind vabal päeval kell 5 üles ajasid — ei ole suuremat rõõmu, kui sulle niigi täis toidukaussi veel toitu juurde panna!»

Paul on boss. Hüppab külmkapi peale, hõõrub ennast peremehele näkku – lõhn peab ju peale jääma, omand tuleb märgistada. Markus kinnitab, et elu sellise iseloomuga tegelasega on ühes kõigi tema naiselike tujudega puhas rõõm.

Ma tean, et sul on huvitava taustaga kass. Kuidas ta teieni jõudis?