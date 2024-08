Kas teadsid, et Aafrika üks puhtamaid riike asub tuhande mäe maal, 13 miljoni elanikuga Rwandas! Üks põhjustest on see, et 2008. aastast on siin keelatud plastikkotid. Isegi lennujaamas kontrollitakse saabujate pagasit ja palutakse need minema visata. Peale selle toimub iga kuu viimasel pühapäeval üleriigiline kohustuslik kogukonnatöö päev Umuganda. Sel ajal tehakse erinevaid koristustöid ja ollakse abiks näiteks kooliehitustöödel, millest võtab osa ka kusjuures president isiklikult.

Alustame oma reisi genotsiidimuuseumist, mis asub pealinnas Kigalis. Kahe motikataksoga sõidame 9 km ja maksab see kokku 3,5 eurot. Etteruttavalt ütlen, et see on meie ajaloos esimene kord, kui loeme muuseumis kõik tekstid otsast lõpuni läbi ja mõtetes kujutame ette, milline oleks riik praegu, kui kõike seda kohutavat sündmust poleks olnud. Aga oleksid ei maksa ju mitte tuhkagi.

Kui minna ajas 30 aastat tagasi aastasse 1994, siis maailma üks jõhkramaid genotsiide leidiski aset Rwandas. Aastatega kuhjusid kahe etnilise grupi, hutude ja tutside, vahel pinged, mis olid kunstlikult valitseva poliitilise propaganda tekitatud. Viimaseks piisaks oli see, kui Rwanda presidendi lennuk alla kukutati, peale mida haarasid 1994. aasta kevadel hutud relvad, käepärased vahendid nagu matšeeted ja kaikad ning asusid tutsisid julmalt hävitama ehk tapma, vägistama ja vigastama. Polnud vahet, kas sa olid hea sõber, pereliige, naaber või beebi. Ligi saja päevaga kaotas elu 75 protsenti tutsidest, kokku ligi miljon inimest. Keskmine eluiga langes tol aastal Rwandas 14. eluaastani, mis vahetult enne seda oli 45 ja nüüdseks on taastunud 65ni. Tekib aga küsimus, kuidas neid kahte etnilist gruppi eristati, sest ega nad nii lihtsalt ei olnudki eristatavad. Rangelt jaotades sai lahterdada neid selliselt: kui sul oli kümme või rohkem veist, sinu pikkus üle 183 cm, sul olid kõrged põsesarnad ja nina keskmisest pikem (jah, mõõdetigi joonlauaga üle), siis sa olid tutsi ja said ka vastava isikutunnistuse. Ühe kohaliku sõnul enam hutusid ja tutsisid ei eristata, on ainult rwandalased, kuigi vaen nende vahel pole tegelikult lõplikult siiski veel kadunud.