Möödas on ajad, mil arhailisest paanikaruumist piisas, et maailma eliidi närvid maha rahustada. Nagu iga asjaga, on ka siinkohal toimunud evolutsioon. Nüüd investeerib maailma koorekiht apokalüpsisekindlatesse punkritesse, kaitsmaks oma tulede ja viledega ükskõik mis ohu eest – sissetungijast asteroidini.