Järjest rohkem on populaarsust kogumas huvitav toode nimega Aleppo seep, mille ümber käib juba pikemat aega draama. Mõned räägivad selle ohtlikust mõjust näonahale, teised aga kiidavad taevani. Teeme selgeks, mis tootega on tegu ja kus peitub tõde selle taga. Sõna võtab ka kõrgelt hinnatud Eesti dermatoloog.

Akne on nahahoolduses üks põletavamaid teemasid. Seda, mis asi on akne, teavad ilmselt paljud, kuid seda, mis on akne tekkimise põhjused ja kui palju mõjutab just elustiil selle tekkimist, vajab ilmselt endiselt veel paljudele selgitamist.