NÄDALA RETSEPTID Ülistuslaul supile. Angelica Udekülli suvesuppide peategelasteks on suvikõrvits, aedviljad ja mustikad

Isegi aedviljasuppi väikese vahukoorest mütsiga võiks pidulauale panna, kõnelemata sellest, et keedus sobib suurepäraselt kergeks suviseks argiroaks. See on tippkoka ja Eesti toidu edendaja Angelica Udekülli moodne mugandus vanast tuttavast aedvilja-piimasupist, mis teadupärast jagab inimesed kahte leeri: ühed jumaldavad, teised lausa jälestavad seda muidu nii pilkupüüdvalt värvikat leent.