NÄDALA REIS Miks Kõrgõzstan?!?

Kui vaatate netipiltide ilu teatava umbusuga, siis etteruttavalt olgu öeldud, et Kõrgõzstan on aus – päriselu on seal ilusam kui insta-reels’id, mitte vastupidi. Kohapeal on mäed kõrgemad, järved sinisemad ja aasad rohelisemad, kui seda ka kõige paremate näitajatega tehniline abivahend on võimeline üles võtma ja edastama.