NÄDALA AED Suve lõpus algab sügis

Kuigi nime poolest viitab sügisväetamine sügisperioodile, ei tasu seda siiski väga hilisele ajale jätta, kuna taimed ei jõua seda ära kasutada. Pigem tulebki tegutseda sügise eel, et taimed end talveks ette jõuaksid valmistada. Sügisväetis annab taimedele signaali lõpetada intensiivne kasvamine ja valmistuda talvitumiseks. Loomulikult tunnetavad taimed aastaaegade vaheldumist ka ilma väetiseta, kuid väetamine toetab varuainete kogumist ja parandab taimede tervist. Kui ait on varusid täis, on ka lihtsam muretult talvele vastu minna. Elu on näidanud, et toitainetenäljas ja veedefitsiidiga talvituma läinud puud saavad ka rohkem talve- ja kevadkahjustusi.