«Vanasti sai rahuliku südamega kümneks tunniks end arvutiga tuppa lukustada, kuid nüüd värske neljakuuse draakoni kõrvalt on oma loominguga pigem keeruline tegeleda. Ausalt öeldes ongi vahel raske, aga kui beebi naeratab, siis on selline tunne, nagu kogu universum naerataks ja kõik muremõtted kaovad. Paraku võtan endale liiga palju kohustusi ja alles õpin seda kõike balansseerima. Olen töö- ja õukonnanarkomaan!»

2023. aasta Eesti muusikaauhindade parima alternatiiv/indie albumi laureaat Florian Wahl on normaalsuse piire nihutav artist, kes on viimaste aastate jooksul tänu oma eriilmelisusele muusikamaastikul laineid löönud. «Mul on vaid rõõm, et nii paljudel eestlastel on säilinud hea huumorimeel ja nad ei solvu minu lugude peale, kuigi teeksin neid sellest hoolimata!»