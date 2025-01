INTERVJUU Eesti Muusikaauhindade jagamisel võidutsenud Florian Wahl: ausalt öeldes on vahel raske ka, aga...

Värske neljakuuse draakoni kõrvalt on pigem keeruline, vanasti sai rahuliku südamega kümneks tunniks end arvutiga tuppa lukustada. See oli üks põhjustest, miks viimase projekti, «Flo Raadio» laulud olid suuresti AI genereeritud, mina vaid kirjutasin sõnad ja arranžeerisin. Sain arvutis katsetada, anda tekstilisi juhiseid ja suunitlusi ning samal ajal olla kodus valves. Antud laadi projekti on võimalik muidugi vaid loetud korrad teha, et see mõjuks efektsena. Nüüd on aeg jälle ümber leiutada!

Oled hiljuti tegelikult mitu singlit välja andnud. Kas see on tänu äkilisele inspiratsioonipuhangule või on need ammused lood, mis võtsid aega, et valmis saada?

Need on eelmainitud absurdsest raadiost, milles kõlavad «hitid», mis kunagi ei eksisteerinud. See on paralleeluniversum, milles 1920ndate džässbänd laulab lesbindusest ja kollase ajakirjanduse skandaalid on laulupeo võtmes. See on Flo Raadio! Oli erutav leida kõige absurdsemaid ristandeid ja kimääre, mis pähe lõid, kirjutada sõnu, mida popis kuulda ei tohiks. Ja need kõik on ikka väga hiljutised loosähvatused, mitte ammusest sahtlist! Mul on vaid rõõm, et nii paljudel eestlastel on säilinud hea huumorimeel ja nad ei solvu minu lugude peale, kuigi teeksin neid sellest hoolimata! Artist võiks alati otsida alternatiive kehtivale normaalsusele, seda küsimuse alla seada, selle piire nihutada.