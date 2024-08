LAISKLE ROHKEM Viis levinud viga, mille on põhjustanud aia eest liigne hoolitsemine

Aiandus on paljude lemmik ajaviide, pealegi saab aias ühendada meeldiva kasulikuga - värskes õhus toimetamine pakub füüsilist koormust, õitsev aed pakub silmailu ja tarbeaiast saab maitsvat ja puhtalt kasvanud toidupoolist. Kui aia eest liiga intensiivselt ja teadmatult hoolitseda, võib aga kasutegur väike olla. Halvemal juhul võib üle pingutades hoopiski kahju teha. Toome välja levinud apsakad, mille saab edaspidi rahumeeli tegemata jätta.

Kõikide positiivsete külgede kõrval on aga mõned levinud vead, mille põhjustab liigne agarus. Aiandusekspert Chris Bonnett rääkis Mirrorile millised need peamised vead on ja kuidas neid edaspidi vältida.

Viis peamist viga, mida aednikud teevad

1. Liigne kastmine

Kuigi kastmine on väga oluline, on võimalik ka üle kasta, mis võib põhjustada kehva taimetervist ja seenhaigusi. Oluline on kinni pidada konkreetse taime vajadustele vastavast kastmisgraafikust, kuid arvesse tuleb võtta ka ilma. Kui on olnud tugev paduvihm, siis tuleks olenevalt taimest kindlasti päev või kaks kastmisega vahet pidada.

2. Liigne väetamine

Sarnaselt ülekastmisega arvatakse sageli, et mida rohkem taimedele toitaineid panna, seda paremini on nende eest hoolitsetud. Kuid see võib taimi hoopiski kahjustada. Keemilised väetised võivad taimi liigsel kasutamisel põletada, pidurdada kasvu ja muuta lehestiku värvi. Kui väetada rohkem, kui taim vastu suudab võtta, põhjustab see ka toksiinide kogunemist.

3. Liigne koristamine

Kuigi korras aed on silmale kena vaadata, pole liigne vuntsimine mulla tervisele hea. Kui kogu niidetud muru ja langenud lehed kokku riisuda, viid koos nendega minema ka tulevased toitained. Jäta natuke orgaanikat murule ja lillepeenardesse, et nende lagunemisel imenduksid toitained mulda.

4. Liiga madalalt niitmine

Kuigi äsja niidetud muru on väga ilus, e tohi sellega liiale minna. Muru kasutab päikest ja vett, et varustada end õigeks kasvamiseks vajalike toitainetega. Liiga lühikeseks pügamine pidurdab muru kasvu ja tugevust.

5. Vale pügamine

Parim aeg pügamiseks oleneb igast taimest. Aianduses veel mitte kogenud inimesed võivad taimi kärpida liiga valel ajal, mis võib põhjustada taimede nõrgenemist ja muuta nad haigustele vastuvõtlikumaks.