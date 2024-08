Need üheksa toiduainet inimeste söögilaualt on koertele ohutud

Koeraomanikud teavad, kui keeruline on koerale ei öelda, kui ta su toitu ihaldab. Paljud inimese jaoks tervislikud toidud on koertele lausa ohtlikud ja neid ei tohiks mingil juhul loomale anda, kuid õnneks on ka tervislikke ampse, mis karvasele sõbrale kasulikud on.