Haridus pommirahe all: Ukraina rindeoblastisse ehitatakse maa-alused koolid

Zaporižžja kohalikud võimud astuvad konkreetseid samme, tagamaks lastele Venemaa pommirahe all võimalikult ohutu haridusteed Hetkel on käsil plaan ehitada valmis kümme maa-alust kooli. Ukraina rahvusringhäälingu andmeil on plaanis veel korrastada ja ümber ehitada olemasolevaid koolide kaitserajatisi, mis kõik kokku mahutavad ligi 45 000 õpilast.

Zaporižžja oblasti kuberner Ivan Fedorov ütles, et praegu käivad plaanitust kümnest maa-alusest koolist kuue ehitus. «Me teeme kõik, et luua Zaporižžjasse hoolimata raskustest ja väljakutsetest ohutud tingimused hariduse andmiseks,» ütles kuberner, lisades, et hetkel on käimas veel kahekümne olemasoleva maa-aluse varjendi remont.