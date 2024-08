Üks uhkem kui teine: need on 5 maailma suurimat koeratõugu

Enne seda kuulus tiitel Saksa dogi Freddy'le, kes pälvis selle 2016. aastal. Freddy turvakõrguseks mõõdeti 103,5 sentimeetrit. Freddy suri 2021. aasta jaanuaris 8-aastaselt ning teda painasid samuti mitmed terviseprobleemid.

2. Tiibeti mastif on on samuti väga suur koeratõug. Tema turja kõrgus on 62-66 sentimeetrit ning kaal koguni 55–90 kilogrammi. Iseloomult on mastif kuulekas ja õpihimuline ning kaitseb väga oma peret. Kohalikud tiibeti hõimud kasutasid koeri lambakarja kaitsmiseks huntide, leopardide, karude, suurte kärplaste ja tiigrite eest.

Tiibeti mastiff Foto: Shutterstock

3. Lõuna-Aafrikast pärit koeratõug boerboel, tuntud ka kui Lõuna-Aafrika mastiff, on väga võimsa kehaehitusega koer, kel väga tugev valveinstinkt. Seda tõugu saadab üsna tume vari. Taanis, Rumeenias, Prantsusmaal, Malaisias, Kataris, Mauriitsiusel, Bermuudal ja osaliselt ka Šveitsis on tõug lausa keelatud väidetava liigse agressiivsuse tõttu. Nad on samuti väga suurt kasvu: turjakõrgus 61-66 sentimeetrit, kaal 68–91 kilogrammi.

Boerboel Foto: Shutterstock

4. Tosa Inu ehk Jaapani mastiff on koeratõug, keda peetakse väga haruldaseks. See tõug on välja aretatud võitluskoeraks ning Jaapanis ning teda kasutatakse selle jaoks siiani. Tosat peetakse samuti ohtlikuks koeratõuks ning seetõttu on tema pidamine mitmetes riikides nagu näiteks Suurbritannias, Austraalias, Saksamaal ja Iirimaal keelatud.

Tosa Inu Foto: Shutterstock

5. Bernhardiin on sellest nimekirjast ilmselt kõige rohkem tuntud koeratõug. Isase bernahrdiini turjakõrgus on 70-90 sentimeetrit ning kaal 64-82 kilogrammi, emased on veidi väiksemat kasvu. Võrredes mõne eelpool mainitud tõuga on nad aga äärmiselt sõbraliku ja leebe loomuga. Nad on ka erakordselt tugevad ja vastupidavad. Itaalia ja Šveitsi mägedes aitasid bernhardiinid lumetormides eksinud ja laviinide alla jäänud inimesi otsida ja päästa.

Bernhardiin Foto: Shutterstock

Allikad: BBC, Guinnessi rekordite kodulehekülg. People, Forbes