Lugesin hiljuti värske vallalisena sõbranna soovitusel läbi deitimisteemalise raamatu «How to Get a Guy». Teos avas meeste mõttemaailma ja ühes sellega ka nende suhtumist ja arusaama kohtingul käimisest. Raamat nagu naksti läbi loetud, tunne hea – õigemini, tunnen end kui ekspert – niiet järgmise loogilise sammuna oleks aeg panna oma äsja kogutud teadmised praktikasse! Asume siis deitima?!

Hiljuti viis elutee mind kokku mu lapsepõlvesõbraga. Kuna me juba tundsime teineteist hästi, oli kohtingule minemine palju pingevabam. Eesmärk oli praktiseerida ju oma uusi flirtimise nippe. Mulle hirmsasti meeldib flirtida! Esiteks, see on seksikas, teiseks, tekitab hea meeleolu ja paneb ka teise inimese end hästi tundma. «Olen enesekindel ja naudin seda aega,» korrutan seda mantrana enne kohtingut.