Lugesin hiljuti värske vallalisena sõbranna soovitusel läbi deitimisteemalise raamatu «How to Get a Guy». Teos avas meeste mõttemaailma ja ühes sellega ka nende suhtumist ja arusaama kohtingul käimisest. Raamat nagu naksti läbi loetud, tunne hea – õigemini, tunnen end kui ekspert – nii et järgmise loogilise sammuna oleks aeg panna oma äsja kogutud teadmised praktikasse! Asume siis deitima?!