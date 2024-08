VIDEO Roald Johannson: «Minu hing ei ihka välismaale» Vaata, millised on eestlaste selle suve tipphetked

Eesti suve ei jätku kahjuks kunagi kauaks. Ootus, et suvekuumus kestab kolm kuud ei pruugi reaalsuseks saada. Siiski ei sega see eestlasi suve nautimast!

Eesti inimene on teadatuntud töörahvas – nii selgubki, kui küsida, milline on olnud selle suve tipphetk, et enamus ajast on veedetud tööl.

Reisid pakuvad põnevust, aga Eestis on kaunis

«Veetsin kolm nädalat aega Pariisis olümpiamängudel, väga ilus oli!» kommenteerib saatejuht ja teleajakirjanik Roald Johannson. «Enne seda käisin perega Londonis – näitasin lastele Big Beni ja Buckinghami paleed!» Ta rõhutas, et töö kõrvalt on vajalik leida aega ka lähedastele. Hoolimata sellest, et Roald toob üheks suve tipphetkeks välja Pariisi olümpiamängud, arvab ta, et Eesti on suvisel ajal niivõrd kaunis koht, mille tõttu ei ihka tema hing kuhugile mujale.

Nii leidub ka neid, kellel on töö kõrvalt olnud aega nautida erinevaid vahvaid üritusi. Näiteks tõstetakse esile Tartu 2024 raames korraldatud kultuuriüritusi. Kes aga soovis keskkonna vaheldust, eelistas see suvi puhata välismaal, käies nautimas lauljatar Adele'i või tuntud helilooja Jacob Collieri kontserti, või hoopiski tähistas enda sünnipäeva Jaapanis.

Saarele - aga millisele?

Muideks, üllatuslikul kombel eelistatakse Eestis Saaremaa asemel puhata Hiiumaal või Muhumaal.

Alati ei pea suve nautima üritustel või reisil käies – vahepeal turgutab hinge lihtsalt ka raamatu lugemine, aias maalimine või ujumas käimine. See, kes armastab ekstreemsusi, lõõgastub hoopiski mootorrattaga sõites. Lihtsuses peitub võlu, nagu öeldakse! Kuid siiski tuleb välja, et Eesti inimene pole eriti suur vee armastaja, mis tähendab, et ka selle suve ilusate ilmadega on tavaliselt jõutud ujuma kõigest kaks või kolm korda.

Pole hullu, kui sa pole veel jõudnud enda suvega midagi mõistlikku ette võtta, sest augustikuu lõpuni on jäänud veel nädal. Selle ajaga jõuab külastada paljusid kohti ja üritusi, mis on seni avastamata jäänud.