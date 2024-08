FOTOD Tartumaa mees püüdis paljaste kätega kinni kanajahile tulnud röövlinnu: Roosi pääses viimasel hetkel

Tartus elav kanaomanik Maris Kartau räägib, et on juba kogenud kanapidaja, kanapidamisega tegi algust juba tema vanavanaema. «Kindlasti oli ka sellel ajal muresid nii rebaste kui kullidega. Eks ikka on langenud kanakesi ohvriks selle aja jooksul, aga kui ise noorem olin, ei tundunud see nii oluline kui praegu,» räägib ta.