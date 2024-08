VÕIMAS! Vaata otse: Eesti artist esineb ühel Euroopa suurimal muusikaplatvormil

Halal Club Records ja Lene Ma Rue showcase HÖR'is

Eesti ühe andekaima naistechno artisti ülesastumine HÖR'is ei ole mitte ainult tema isiklik saavutus, vaid ka oluline verstapost tema plaadifirmale Halal Club Records , mille raames ta oma showcase'i esitleb. Halal Club Records, mille fookus on eksperimentaalsel ja innovatiivsel tehnomuusikal, on viimastel aastatel kiiresti arenenud ning tõusnud esile kui üks parimad techno üritusi Eestis. Lene showcase HÖR'is annab plaadifirmale võimaluse tutvustada oma unikaalset helikäsitlust laiemale publikule, avades uksed uutele koostöövõimalustele ja edasistele projektidele.

Tulevased esinemised ja uued väljakutsed

Ees ootab põnev sügis! Juba lähiajal ootab teda ees ülesastumine Amsterdami tuntud klubis Thuishaven . Thuishaven on tuntud oma ainulaadse atmosfääri ja kõrgkvaliteediliste produktsioonide poolest, mistõttu on see üritus juba välja müüdud juba kuid enne toimumist.

Veel üks oluline kuupäev Lene kalendris on 30. august, mil ta naaseb kodumaale ja esineb Patareivil, mis on Eestis üks olulisemaid alternatiivmuusika üritusi. Ta on ise maininud, et ootab esinemist erilise elevusega, kuna see annab talle võimaluse jagada muusikat otse Eesti publikuga, kes on teda alati soojalt vastu võtnud.